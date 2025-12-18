بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - بدأ منذ قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على انتهاء اليوم الثاني من عملية الاقتراع بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، بدء اليوم الثانى من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مصر والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة وذلك امس واليوم، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحًا (4 مستقلين و36 حزبيًا)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.

- محافظة القاهرة:

- إجمالى الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالى اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.

- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.

- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.

- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.

- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.

- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.

- محافظة القليوبية:

- إجمالى الدوائر: 5 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالى اللجان: 397 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 2,797,983 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.

- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.

- محافظة الدقهلية:

- إجمالى الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 21 مقعد.

- إجمالى اللجان: 795 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 4,708,301 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية فى محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.

- محافظة المنوفية:

- إجمالى الدوائر: 6 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالى اللجان: 541 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 2,973,483 ناخب.

- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

- محافظة الغربية:

- إجمالى الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 14 مقعد.

- إجمالى اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 3,658,896 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.

- محافظة كفر الشيخ:

- إجمالى الدوائر: 4 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالى اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 2,420,183 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة.

- محافظة الشرقية:

- إجمالى الدوائر: 8 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 19 مقعد.

- إجمالى اللجان: 925 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 4,400,796 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.

- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.

- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.

- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.

- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.

- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.

- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

- محافظة دمياط:

- إجمالى الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالى المقاعد: 2 مقعد.

- إجمالى اللجان: 93 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 515,924 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.

- محافظة بورسعيد:

- إجمالى الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالى المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالى اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 271,084 ناخب.

- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد.

- محافظة الإسماعيلية:

- إجمالى الدوائر: 3 دوائر انتخابية.

- إجمالى المقاعد: 3 مقاعد.

- إجمالى اللجان: 182 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 1,009660 ناخب.

- كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.

- محافظة السويس:

- إجمالى الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالى المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالى اللجان: 41 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 505,586 ناخب.

- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

- محافظة شمال سيناء:

- إجمالى الدوائر: دائرة واحدة.

- إجمالى المقاعد: مقعد واحد.

- إجمالى اللجان: 22 لجنة فرعية.

- إجمالى الناخبين: 97,266 ناخب.

- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.

- محافظة جنوب سيناء:

- إجمالى الدوائر: دائرة واحدة

- إجمالى المقاعد: مقعد واحد

- إجمالى اللجان: 9 لجان فرعية

- إجمالى الناخبين: 68,383 ناخب

- الدائرة الثانية، مقرها الطور.