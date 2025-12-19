ضبط 99530 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 01:26 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (99530) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1252) سائق تبين إيجابية عدد (51) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (670) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (118) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.