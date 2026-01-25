القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 05:19 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة الهلال اليوم ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين سواء في صراع القمة أو معركة الهروب من مناطق الخطر.

وتُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يسعى الهلال لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتعزيز قبضته على صدارة جدول الترتيب في إطار مشواره المحلي هذا الموسم.

ويخوض الهلال اللقاء بثقة عالية، تعكس استقراره الفني والذهني بعد فرض سيطرته الواضحة على المنافسة المحلية، محققًا نتائج لافتة تؤكد قوته الهجومية وتماسكه الدفاعي، ليظل المرشح الأبرز لحصد النقاط الثلاث، خاصة مع قدرته المتكررة على حسم المباريات خارج ملعبه.

في المقابل، يدخل نادي الرياض مواجهة اليوم في ظروف صعبة، إذ يعاني في مؤخرة جدول الترتيب، لكنه يتمسك بآمال تحقيق مفاجأة أمام المتصدر، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ومحاولًا تضييق المساحات أمام مفاتيح لعب الهلال واللعب بحذر دفاعي للخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في البقاء.

وعلى مستوى الأرقام، يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، بعد تحقيق 14 انتصارًا وتعادل مرتين دون أي هزيمة، مسجلًا تفوقًا هجوميًا لافتًا هذا الموسم.

بينما يحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين وأربعة تعادلات مقابل 10 هزائم.

موعد مباراة الهلال اليوم ضد الرياض في الدوري السعودي

تُقام المباراة اليوم الأحد 25 يناير 2026، ضمن الجولة الثامنة عشرة من المسابقة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات والمنصات الناقلة لمباراة الهلال اليوم ضد الرياض

تمتلك منصة ثمانية السعودية حقوق البث الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي وجميع البطولات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية 1 HD، مع إمكانية متابعة البث المباشر عبر تطبيق ومنصة ثمانية الرقمية.