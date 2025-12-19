رئيس الوزراء: نطالب بوقف خروقات إسرائيل لسيادة لبنان والانسحاب من جنوبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 02:20 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية لوقف التصعيد في جنوب لبنان تأتي في إطار الحرص على بذل كل الجهود لدرء أية أخطار عن لبنان، والعمل على دعم السلام والاستقرار والتنمية في الأراضي اللبنانية.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي بوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق القرار 1071 الصادر عن مجلس الأمن.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة الشهر الماضي، وذلك فيما يتعلق بتعزيز جهود التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى بذل مزيد من الجهود من الجانبين لزيادة التبادل التجاري، مؤكدًا التزام مصر بإزالة أية معوقات أمام زيادة حركة التجارة بين البلدين، ومعربًا كذلك عن تطلع مصر لتعزيز جهود الربط اللوجيستي بين الجانبين.