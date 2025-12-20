موتسيبي يعلن رفع جائزة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى 10 ملايين دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، رفع قيمة جائزة بطل كأس الأمم الأفريقية من 7 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وأكد موتسيبين فى مؤتمر صحفي عقد اليوم في المغرب، أن هذه الخطوة تعكس طموح الاتحاد الأفريقي ونمو المسابقة، إلى جانب الإيمان المتزايد بقيمة كرة القدم الأفريقية وقدرتها على التطور والمنافسة على أعلى المستويات القارية والدولية.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن اجتماع الكاف شهد الاتفاق على إلغاء كأس أفريقيا للاعبين المحليين، وتفعيل بطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين فى مواعيد الأجندة الدولية، وإقامة كأس الأمم الأفريقية للكبار كل 4 سنوات اعتباراً من عام 2028.

وتتجه الأنظار لمشاركة منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، فى النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ، التى ستقام فى المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا. ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، إلى جانب زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا، ويستهل مشواره فى البطولة القارية بمواجهة زيمبابوي بعد غدٍ الإثنين 22 ديسمبر.

ويلتقى منتخب مصر ضد زيمبابوي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعد غد الاثنين فى الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.