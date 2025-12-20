تبدأ يناير 2026.. زيادات جديدة فى الأجر التأمينى والمعاشات بقيم متفاوتة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ارتفاع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأمينى

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه.

ويأتي هذا التعديل بهدف ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية بما ينعكس على قيمة المعاشات.

وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد في يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

كما كشفت الهيئة أن خطة تحسين قيم المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أدت إلى زيادات تدريجية واضحة؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

الفئات المستفيدة من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك

ويشير قانون 148 لسنة 2019 إلى أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، وعلى رأسها:

- العمالة غير المنتظمة.

- عمال المقاولات والتشييد والبناء.

- عمال الزراعة وغيرها من الفئات ذات الأجر غير المستقر.