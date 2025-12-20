شقيق ناصر البرنس: خلافات مع أخى دفعتنى لحرق نفسى.. وشهود يكشفون التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 08:19 مساءً -

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيق ناصر البرنس، مالك المطعم الشهير، بعد إصابته نتيجة إشعال النار في نفسه أمام المطعم الجديد الخاص بشقيقه، في مدينة الشيخ زايد، وذكر أن خلافات مالية سابقة مع شقيقه مالك المحل الشهير، دفعته للتوجه للمحل وإشعال النار فى نفسه أمامه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ذكروا أنهم فوجئوا بالمصاب يحرق نفسه، وسارع عدد من الأشخاص لإنقاذه، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم الاستعانة بسيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى، عقب إصابته بحروق بالبطن والرقبة.

وتجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تفاصيل حرق شقيق ناصر البرنس نفسه بالشيخ زايد

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة شخص بحروق، أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق ناصر البرنس يبلغ من العمر 43 سنة، حرق نفسه أمام المطعم المفتتح حديثا، لخلاف بينهما، ورغبة المصاب في الحصول على أموال من شقيقه ناصر.

نقل المصاب إلى المستشفى.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، والاستماع لأقوال ناصر البرنس، وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.