النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة حرق شقيق ناصر البرنس لنفسه أمام مطعم الشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 09:31 مساءً -

تباشر النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد التحقيق في واقعة إقدام شقيق ناصر البرنس، مالك أحد المطاعم الشهيرة، على إشعال النار في نفسه أمام المطعم الجديد بدائرة القسم، على خلفية خلافات عائلية بينهما.

وقررت النيابة العامة الاستماع لأقوال ناصر البرنس، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم ومحيط مكان الحادث، وضم التقارير الطبية الخاصة بحالة المصاب إلى ملف التحقيق، والاستعلام عن صحته تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شخص بحروق متفرقة في الجسد أمام مطعم ناصر البرنس بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب يبلغ من العمر 43 عامًا، وشقيق مالك المطعم، وأقدم على إشعال النار في نفسه أمام المطعم المفتتح حديثًا.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الشقيقين، بسبب مطالبة المصاب بالحصول على مبالغ مالية من شقيقه، ما دفعه إلى ارتكاب الواقعة في محاولة للضغط عليه، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع للرعاية الطبية، فيما لم تصدر بعد تقارير نهائية عن حالته الصحية.

إجراءات قانونية

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.