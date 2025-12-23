رواتب تصل إلى 13.5 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح فرص عمل جديدة للمهندسين والفنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن إتاحة عدد من فرص العمل المتخصصة في مجالات الهندسة والطاقة والمقاولات، للعمل بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، برواتب مجزية تتراوح بين 9 آلاف و13 ألفًا و500 جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومستوى الخبرة المطلوبة.



الوظائف المطلوبة والرواتب المقررة

وأوضحت الوزارة أن نشرة التوظيف الجديدة تضم مجموعة من الوظائف الفنية والهندسية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

مشرف تكييف، براتب 13,500 جنيه، مع خبرة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

مهندس مواقع (4 وظائف)، براتب يبدأ من 12,000 جنيه.

فني كهرباء باور (وظيفتان)، براتب يبدأ من 10,000 جنيه، مع خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

فني تكييف (7 وظائف)، براتب يبدأ من 9,000 جنيه، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

فني مدني نقاشة (وظيفة واحدة)، براتب يبدأ من 9,000 جنيه، بخبرة من 3 إلى 6 سنوات.

مدير مواقع (وظيفة واحدة)، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.



شروط عامة

وأكدت وزارة العمل أن جميع الوظائف تتطلب خبرة عملية سابقة، بما يضمن جودة الأداء وكفاءة تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين الكوادر الفنية والهندسية، وتوفير فرص عمل لائقة تضمن الاستقرار المهني والحقوق المادية.



طريقة التقديم

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف إلى التواصل مباشرة مع الجهة المختصة من خلال:

العنوان: 46 شارع النادي الجديد – المعادي الجديدة – القاهرة.

أرقام الهاتف: 01270209665 – 01207781510 – 01211893612 – 01270212466.

المسؤول عن التواصل: الأستاذ يوسف عبد الغني.