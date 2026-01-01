سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 12:31 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سن القبول بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026.2027.

- المستوى الأول لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.

- المستوى الثانى لرياض الأطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- احتساب سن القبول فى 1 أكتوبر 2026.

وفتحت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026.2027، حيث يمكن التقدمي الآن عبر الرابط التالى من هنــــــــــــــا.