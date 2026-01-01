أخبار مصرية

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 12:31 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سن القبول بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026.2027.

- المستوى الأول لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.

- المستوى الثانى لرياض الأطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- احتساب سن القبول فى 1 أكتوبر 2026.

وفتحت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026.2027، حيث يمكن التقدمي الآن عبر الرابط التالى من هنــــــــــــــا.

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

 

 

