حسام حسن يمنح الفرصة للبدلاء أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:24 مساءً - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تعديلات كبيرة في تشكيل المنتخب الوطني أمام نيجيريا غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

ويعاني العديد من اللاعبين من الاجهاد والإرهاق بعد مباراتى كوت ديفوار والسنغال ، لذا استقر حسام حسن علي منح الفرصة للبدلاء خلال اللقاء المرتقب .ومن المقرر أن يدفع حسام حسن بمصطفي شوبير في حراسة المرمي، بجانب البدء ببعض اللاعبين مثل زيزو ومصطفي محمد وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي.

منتخب مصر، السنغال

وخسر المنتخب الوطني أمام السنغال بهدف دون رد مساء الأربعاء الماضي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب حالياً.