تقارير صحفية: مدرب نيجيريا يجرى تغييرات فى التشكيل أمام الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 03:34 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن إريك تشيل المدير الفنى لمنتخب نيجيريا استقر على إجراء تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الغد ضد الفراعنة ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

الفراعنة ضد نيجيريا

يخوض منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن ، في السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة آخر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا علي ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث بالبطولة.قال موقع " OwnGoalNigeria " النيجيري أن سيختار تشيلي كالعادة فريقًا تنافسيًا للغاية في محاولته لمنح فريقه مركزًا على منصة التتويج، ولكنه سيمنح أيضًا وقت اللعب والفرص للاعبين الاحتياطيين في الفريق.أضاف الموقع إن 5 لاعبين فقط من الذين بدأوا مباراة نصف النهائي ضد المغرب سوف يحتفظون بمكانهم في التشكيلة الأساسية، مع تغييرات في حراسة المرمى، وخط الوسط، والدفاع، والهجوم.

الفراعنة ونيجيريا

وخسر منتخب الفراعنة أمام السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي أمم أفريقيا، بينما خسر منتخب نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 أمام المغرب ليتقابل الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم.