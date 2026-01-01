الرياض - كتبت رنا صلاح - زف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، بشرى سارة إلى المواطنين بشأن أسعار الفراخ خلال الفترة القادمة حتى شهر رمضان القادم، والذي من المقرر أن يحل من الناحية الفلكية يوم الخميس الموافق الـ 19 من شهر فبراير القادم، حيث أكد أن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار هذه الفترة.

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار

رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

وقال رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار الفراخ خلال الفترة القادمة لن ترتفع في مصر حتى شهر رمضان المقبل، وذلك على خلفية زيادة المعروض منها في الأسواق وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الفراخ في مصر اليوم

وأشار السيد في تصريحاته، إلى أن سعر كيلو الدواجن في مصر سجل 70 جنيهًا في المزرعة، وهو سعر عادل للمربين والتجار والمستهلك، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المربين تعرضوا لخسائر شديدة، خاصة صغار المربين، نتيجة ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب المحلي، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة ودخول الشتاء، حيث تزيد تكلفة الإنتاج والتدفئة وغيرها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن عودة مشتريات الإخوة الأقباط للحوم والدواجن مرة أخرى ساهمت في دفع الأسعار، وهو ارتفاع موسمي كل عام وليس بأمر طارئ، حيث شهدت الأسعار خلال الأسبوع الحالي ارتفاعًا في أسعار الدواجن والبانيه بقيمة 8 جنيهات للكيلو في بعض المناطق، في زيادة مفاجئة على الرغم من ارتفاع الإنتاج المحلي بما يزيد عن مستويات الطلب، حيث ارتفع سعر الدواجن البيضاء في المزارع إلى 70 جنيهًا في المزرعة نهاية الأسبوع بعدما كان في أول الأسبوع بنحو 62 جنيهًا.