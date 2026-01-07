ضبط المتهمين بتكسير كاميرا مراقبة خاصة بأحد المنازل بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 05:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة ربع نقل بتكسير كاميرا مراقبة بأحد أعمدة الإنارة خاصة بأحد المنازل وحدوث مشادة كلامية بينهم وأخرين بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (4 أشخاص– مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات بينهم ومالك المنزل (مقيم بدائرة المركز) حول ملكية قطعة أرض زراعية توجهوا على إثرها لمنزله وقاموا بتكسير كاميرا المراقبة الخاصة بمنزله بإستخدام (عصى خشبية) وحدوث مشادة كلامية بينهم وإثنان خفراء خاصين بالمنزل المشار إليه ، وبسؤال الآخرين أيدا ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.