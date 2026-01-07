ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الوراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 05:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بمنطقة الوراق بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 ديسمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الوراق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (5 أشخاص "أحدهم مصاب برش خرطوش") ، طرف ثان: (7 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات حول لهو الأطفال تعدى خلالها الطرفين على بعضهما مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء ، نتج عن ذلك إصابة أحد أفراد الطرف الأول .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – مجموعة من العصى الخشبية والأسلحة البيضاء) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.