ضربة لعصابات غسل الأموال.. إجراء قانوني ضد متهمين بتبييض 25 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 05:16 مساءً - واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وبحسب ما توصلت إليه الجهات المختصة، استخدم المتهمان أساليب متعددة في عمليات غسل الأموال، تمثلت في شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية بغرض تمويه مصدر الأموال غير المشروعة. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 25 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة المتورطين في غسل الأموال وحصر ممتلكاتهم المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.