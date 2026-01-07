أهداف ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا 2025 وثلاثية الفراعنة ضد بنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 08:20 مساءً - اختتمت مساء أمس الأربعاء مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، بتأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي، بقيادة الفراعنة.

22 هدفا بمواجهات ثمن نهائي أمم أفريقيا

شهدت مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تسجيل 22 هدفا خلال 8 مباريات، بمعدل 2.8 في المباراة الواحدة، حيث نجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز بنتيجة 3 - 1 على بنين ليعبر نحو دور ربع النهائي.

وكان منتخب السنغال أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على السودان، بينما نجح منتخب مالي في إقصاء تونس بركلات الترجيح. كما حجزت منتخبات المغرب، كوت ديفوار، الفراعنة ، الجزائر، الكاميرون ونيجيريا مقاعدها في الدور ذاته.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

الجمعة 9 يناير

6:00 مساءً: مالي × السنغال – ملعب طنجة.

9:00 مساءً: المغرب × الكاميرون – ملعب الأمير مولاي عبد الله.

السبت 10 يناير

6:00 مساءً: الجزائر × نيجيريا – ملعب واحة سيدي إبراهيم – مراكش.

9:00 مساءً: الفراعنة × كوت ديفوار – ملعب أدرار – أغادير.

مواجهات نصف نهائي أمم أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مالي والسنغال مع الفائز من مواجهة الفراعنة وكوت ديفوار في نصف النهائي، بينما يصطدم الفائز من مباراة المغرب والكاميرون بالمتأهل من لقاء الجزائر ونيجيريا.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025