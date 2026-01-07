الأرصاد الجوية: إنذار بحرى وتحذير تطورات لسواحل البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:30 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذار بحرى تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحاً يوم الجمعة 9 يناير حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 10 يناير.

تحذير من اضطراب البحر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الامواج من 3.5 إلى 5.5 متر.

الطقس اليوم

ويشهد اليوم الخميس 8 يناير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

شبورة كثيفة

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين .

فرص أمطار ونشاط رياح

ومتوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تغزر أحيانا خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة تمتد للقاهرة الكبري ومدن القناة وجنوب الوجه البحري .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 28 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 29 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 15 درجة.