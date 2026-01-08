محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:34 مساءً -

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإجراء حركة تكليفات محدودة في القيادات المحلية وذلك في إطار دعم منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بالأحياء والمراكز .

ضم قرار محافظ الجيزة تكليف السيد طه عبد الصادق رئيسًا لحي العجوزة و اللواء زكي ممدوح سلام رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة و اللواء أحمد ثابت رئيسًا لحي الهرم .

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وفي اطار التدوير الوظيفي الدوري للقيادات بالأحياء والمراكز والمدن.