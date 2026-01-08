أخبار مصرية

محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة

0 نشر
0 تبليغ

محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 06:34 مساءً -  

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإجراء حركة تكليفات محدودة في القيادات المحلية وذلك في إطار دعم منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بالأحياء والمراكز . 

 

ضم قرار محافظ الجيزة تكليف السيد طه عبد الصادق رئيسًا لحي العجوزة و اللواء زكي ممدوح سلام رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة و اللواء أحمد ثابت رئيسًا لحي الهرم .

 

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وفي اطار التدوير الوظيفي الدوري للقيادات بالأحياء والمراكز والمدن.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا