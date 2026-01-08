«حنظلة» الإيرانية تتوعد الموساد بـ « تطور مفاجئ مفاجئة » خلال ساعات .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 08:20 مساءً - أعلنت مجموعة «حنظلة» السيبرانية المرتبطة بإيران نيتها تنفيذ هجوم إلكتروني ضد جهاز الموساد الإسرائيلي، متوعدة بما وصفته بـ«صدمة مفاجئة» خلال ساعات، في تصعيد جديد ضمن المواجهة الرقمية بين طهران وتل أبيب.

«حنظلة» تهدد الموساد الإسرائيلى بهجوم

وقالت حنظلة في بيان نشرته عبر منصة «إكس» إن الهجوم سيقع «الليلة عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن الموساد سيواجه ضربة «من حيث لا يتوقع».

حنظلة

رسائل تحذير من مجموعة «حنظلة»

وأضافت المجموعة أن انشغال ضباط الموساد بإدارة اضطرابات في دول أخرى جعلهم يغفلون عن كونهم «تحت المراقبة داخل عقر دارهم»، معتبرة أن التركيز على زعزعة استقرار الآخرين قد يؤدي إلى تجاهل التهديدات القريبة.

«حنظلة» تبدل موازين القوة

وأكدت حنظلة في ختام بيانها أن «المعادلة انقلبت»، داعية إلى ترقب من هو الطرف المسيطر فعليًا، في رسالة مباشرة تعكس تصعيدًا حادًا في الحرب السيبرانية.

خلفية التصعيد السيبرانى بين إيران وإسرائيل

ويأتي هذا التهديد في إطار التوتر الإلكتروني المستمر بين جهات إيرانية وأخرى إسرائيلية، حيث سبق أن أعلنت حنظلة مسؤوليتها عن نشر معلومات وصفتها بالسرية والخطيرة تتعلق بنحو 17 عالمًا عسكريًا إسرائيليًا.

«حنظلة» تنشر بيانات علماء عسكريين إسرائيليين

وأوضحت المجموعة في رسالتها الأسبوعية أن ما كشفت عنه يُعد «غير مسبوق»، مؤكدة أنها نشرت للمرة الأولى هويات وتفاصيل شخصية «شديدة الحساسية» لـ17 عالمًا عسكريًا إسرائيليًا رفيعي المستوى، رجالًا ونساءً، يعملون في قلب ما وصفته بـ«آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني»، معتبرة الخطوة «بداية لمحاسبة مهندسي الحرب والدمار».