مصر تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:30 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وترحب بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، في خطوة تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية.

تؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل مساراً وطنياً مسؤولاً يهدف إلى حماية استقرار لبنان ووحدته، وتعزيز سيادة القانون، بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني الشقيق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشدد مصر على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ الخاص بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ دون انتقائية، وتجدد رفضها الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، وتؤكد على أهمية انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.