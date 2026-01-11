منخفض جوي في السعودية يبدأ هذا التوقيت.. تحذيرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 08:19 مساءً - كشف مركز المناخ بالمملكة عن تعرض جميع محافظات السعودية لمنخفض جوي قوي وذلك بدء من يوم غدًا الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير الحالي 2026 والموافق الثالث والعشرون من شهر رجب لعام 1447.

منخفض جوي في السعودية

أضاف مركز المناخ بالمملكة من خلال تقريره الرسمي الصادر منذ قليل، يفيد بأن السعودية ستتعرض لمنخفض جوي بدء من يوم غدًا، حيث يكون المنخفض هو الأبرد والأقوى منذ بداية فصل الشتاء في جميع المحافظات والأنحاء.

حالة الطقس في المملكة

في نفس السياق، فقد أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن حالة طقس السعودية، تشهد اضطراب في الأحوال الجوية ويكون ذلك مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للأتربة والغبار.

وذلك على عدد من الأنحاء، فيما يأتي ذلك مع استمرار فرص تساقط أمطار خفيفة والتي تكون على أجزاء من المرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية للمملكة.

كما أنه من المتوقع تشكل الضباب الساعات الأولى من الصباح الباكر وكذلك خلال فترة الليل ببعض من المناطق مما تؤثر بذلك على مستوى الرؤية.