وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليمني أهمية التوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني- يمني جامع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك يوم السبت، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني جامع، يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حداً لمعاناته.