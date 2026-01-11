وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:30 مساءً - عقد الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء و وحدة إدارة المشروع بالإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .

وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، )، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .

وفيما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، فإنه يجرى تنفيذ عمليتين وجارى إعداد مستندات الطرح لعملية ثالثة لتجريف ونزع حشائش المصرف والمصارف الفرعية الواقعة عليه، وجارى تنفيذ عدد (٢) عملية لتأهيل جسور المصرف وأعمال تكاسى دبش لحماية الميـول الجانبية وإنشاء حائط سـاند بنسب تنفيذ مرتفعة، كما يجرى توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف مع طرح عملية أخرى بذات الشأن قريباً .

كما تم نهو تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٣) كباري على مصارف السياح العمومي والأربعين وام طاحون وعدد (١) نطاق أعشاب امام محطة رفع مصرف حفير شهاب الدين بمركز بلقاس بالدقهلية، ويجرى تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٤) كباري على المصارف الفرعية وهدار الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ .

وفيما يخص محطات الرفع بنطاق المصرف فقد تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وجارى إجراءات البت الفني، كما تم طرح عملية إعادة تأهيل عدد من محطات الرفع التى تصب على مصرف كيتشنر بمحافظتى كفر الشيخ والغربية (محطات رفع الحفير القديمة والجديدة ونمرة ٨ الأعلى والسجعاية ومصرف ٤ ومحلة روح)، وطرح عملية توريد (٥) وحدات طوارئ بمركز الطوارئ رقم ٣ بأبو سكين بكفر الشيخ .