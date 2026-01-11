وزير العمل: فرص حقيقية برواتب مجزية داخل أحد أهم المشروعات القومية بالضبعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:30 مساءً - أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات المتقدمين على المهن المطلوبة للعمل بمشروع الضبعة النووية، وذلك بمقر وزارة العمل بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بالمشروع، في إطار توجه الدولة نحو ربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وأكد الوزير أن التواجد للتقديم وإجراء الاختبارات بدأ من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 ولمدة 5 أيام حتى 15 يناير 2026، بمقر وزارة العمل الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، داعيًا الشباب من أصحاب الكفاءات الفنية إلى اغتنام هذه الفرص.