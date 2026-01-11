رئيس الوزراء: الدولة تولي ملفات الصحة والتعليم والإنتاج أولوية قصوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 04:23 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، افتتحنا اليوم 9 مصانع تغطي عدة أنشطة في منطقة السخنة الصناعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية في "اقتصادية قناة السويس": "الدولة تولي ملفات الصحة والتعليم والإنتاج أولوية قصوي".

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع "شين جين" المتكامل للمنسوجات والطباعة والصباغة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات؛ وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.