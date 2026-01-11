رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء باقتصادية قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 05:16 مساءً - أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حرصه على متابعة التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل دوري، قائلا: "أنا بأحرص كل 3 شهور تقريبًا إن أنا أكون متواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ودايمًا عشان نحتفل مع بعض بإن إحنا يعني بنحصد نتاج حجم الجهد اللي اتعمل في هذه المنطقة، والاستثمارات الضخمة اللي ضختها الدولة في البنية الأساسية عشان تخلي هذه المنطقة بحق قبلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منطقة شديدة الأهمية للعالم ألا وهي منطقة قناة السويس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية في "اقتصادية قناة السويس": "النهاردة يمكن افتتحنا 9 مصانع مختلفة، وكلهم بيغطوا مجالات كتيرة جدا في عملية الصناعة.. أنا عايز بس أقول أرقام، بافتتاح المصانع دي إحنا كده بقى عندنا 190 مصنع تقريبًا شغالين في المنطقة السخنة.. ده غير 150 مصنع تحت التنفيذ والإنشاء النهارده، متوقع إن ما بين 50 لـ 60 مصنع منهم هيخلصوا عام 26".