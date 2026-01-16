بحضور الرئيس السيسي.. نجم دولة التلاوة يصدح بقرآن الفجر بمسجد العزيز الحكيم.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - شهد مسجد العزيز الحكيم بمدينة المقطم صباح اليوم الجمعة، فعاليات افتتاحه الرسمي، وسط حضور رفيع المستوى، تخللتها تلاوة خاشعة لآيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمود كمال النجار، أحد نجوم دولة التلاوة، الذي تشرف بقراءة قرآن الفجر، ورفع أذان الفجر، وإقامة الصلاة.

جاءت مراسم الافتتاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تأكيد واضح على اهتمام الدولة بدور المساجد في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، وبناء الوعي المجتمعي. كما حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة الأزهر الشريف.

وأضفى صوت الشيخ محمود كمال النجار بُعدًا روحانيًا خاصًا على لحظة الافتتاح، حيث جاءت تلاوته متسقة مع قدسية المكان وعظمة المناسبة، معبرة عن المدرسة المصرية العريقة فى التلاوة، التى تمتاز بجمال الأداء ودقة الأحكام وحضور الخشوع.

ويُعد اختيار قارئ من نجوم دولة التلاوة لإحياء صلاة الفجر فى هذا الحدث رسالة واضحة حول مكانة التلاوة المصرية ودورها في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى.

وجاءت مشاركة الشيخ محمود كمال النجار بدعوة رسمية من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، فى إطار خطة الوزارة لإبراز الأصوات القرآنية المتميزة، وربط افتتاح وتطوير المساجد برسالتها الروحية والثقافية.

ويُذكر أن مسجد العزيز الحكيم يأتى ضمن مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير وبناء المساجد، بما يواكب رؤية الدولة في الارتقاء بالبنية التحتية الدينية، وتوفير مساجد حديثة تؤدى دورها التعبدى والمجتمعى فى آن واحد.

دولة التلاوة فى قلب المشهد الدينى

ويؤكد هذا الحدث استمرار حضور دولة التلاوة المصرية فى المشهد الدينى الرسمى، من خلال أصوات تحظى بثقة المؤسسات الدينية وجمهور المستمعين، وفي مقدمتهم الشيخ محمود كمال النجار، الذي بات اسمه حاضرًا فى الفعاليات الكبرى المرتبطة بالمناسبات الدينية وافتتاح المساجد.