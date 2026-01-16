رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: اللجنة ستعمل في إطار الخطة المصرية لإعمار القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 05:20 مساءً - قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة للقاهرة الإخبارية، إن اللجنة ستعمل في إطار الخطة المصرية لإعمار القطاع.

وأوضح أنّ اللجنة حصلت على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة، وجرى تخصيص موازنة مدتها عامان لتقوم بالمهام المنوطة بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.