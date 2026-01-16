الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد طفل فلسطيني (14 عاما)، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من منطقة الخلايل، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين؛ مما أدى إلى استشهاد الطفل محمد سعد سامي نعسان ( 14 عاما) إثر إصابته بالرصاص في الظهر والصدر.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين أثناء خروجهم من مسجد المغير الغربي عقب أداء صلاة الجمعة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.