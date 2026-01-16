على شعث: مصر تتصدر الدول المصدرة لمواد البناء والأيدى العاملة لإعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 05:20 مساءً - قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ الدول الداعمة ستوفر الدعم الكامل للجنة وللمفوضية المختصة بإدارة القطاع وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن العملية ستحتاج إلى مليارات الدولارات.

توفير مواد البناء بغزة

وأكد شعث، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على التعاون مع الأشقاء العرب، وعلى رأسهم الدولة المصرية، لتوفير المقاولين ومواد البناء والأثاث والمستلزمات الأخرى، لضمان تنفيذ الخطة بشكل متكامل وفعال.

الخطة المصرية لغزة

وذكر، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الخطة المصرية المعتمدة من اللجنة والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تهدف إلى إعادة البنية التحتية لقطاع غزة، وتأمين مساكن مؤقتة وثابتة، وتوفير ملاذات آمنة للمواطنين، مع التأكيد على أن المشاريع ستنفذ وفق جدول زمني واضح لتلبية احتياجات السكان بشكل عاجل وفاعل.