السيد الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة ضمن أعضاء المجلس التنفيذي لغزة

بيان بشأن خطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة.

أمس، هنّأ الرئيس دونالد ج. ترمب تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، باعتباره خطوةً حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء النزاع في غزة—وهي خارطة طريق من 20 نقطة لتحقيق سلامٍ دائم، واستقرار، وإعادة إعمار، وازدهار في المنطقة.

وستُقاد اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعث، وهو قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع، وسيتولى الإشراف على إعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، واستقرار الحياة اليومية في غزة، مع وضع الأساس لحوكمة طويلة الأمد قادرة على الاستدامة ذاتيًا. ويجلب الدكتور شعث خبرةً عميقة في الإدارة العامة، والتنمية الاقتصادية، والتواصل الدولي، كما يحظى بتقدير واسع لقيادته العملية والتكنوقراطية وفهمه لواقع المؤسسات في غزة.

ويتوافق هذا الإنجاز تمامًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025)، الذي أيّد خطة الرئيس ترمب الشاملة ورحّب بإنشاء مجلس السلام. وسيضطلع مجلس السلام بدورٍ أساسي في تنفيذ جميع النقاط العشرين لخطة الرئيس، عبر توفير الإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة بينما تنتقل غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.

ولتشغيل رؤية مجلس السلام—تحت رئاسة الرئيس دونالد ج. ترمب—تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة لديهم خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية. والأعضاء المعيّنون هم:

• الوزير ماركو روبيو

• ستيف ويتكوف

• جاريد كوشنر

• السير توني بلير

• مارك روان

• أجاي بانغا

• روبرت غابرييل

وسيشرف كل عضو في المجلس التنفيذي على حقيبة محددة تُعدّ بالغة الأهمية لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما يشمل—على سبيل المثال لا الحصر—بناء القدرات الحوكمية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رأس المال.

ودعمًا لهذا النموذج التشغيلي، عيّن الرئيس (بصفته رئيس مجلس السلام) آرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين كبيرين لمجلس السلام، مكلفَين بقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذٍ منضبط.

وسيعمل معالي نيكولاي ملادينوف—وهو عضو في المجلس التنفيذي—بصفة الممثل السامي لغزة. وفي هذه الصفة، سيكون حلقة الوصل الميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق عبر الركائز المدنية والأمنية.

ولإرساء الأمن، وصون السلام، وإقامة بيئة دائمة خالية من الإرهاب، تم تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لـقوة الاستقرار الدولية (ISF)، حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح بشكل شامل، ويُيسّر التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

ودعمًا لمكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، يجري إنشاء مجلس تنفيذي لغزة. وسيساعد المجلس في دعم الحوكمة الفاعلة وتقديم خدمات رفيعة المستوى تعزز السلام والاستقرار والازدهار لشعب غزة. والأعضاء المعيّنون هم:

• ستيف ويتكوف

• جاريد كوشنر

• الوزير هاكان فيدان

• علي الثوادي

• السيد الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

• السير توني بلير

• مارك روان

• الوزيرة ريم الهاشمي

• نيكولاي ملادينوف

• ياكير غباي

• سيغريد كاغ

وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم هذا الإطار الانتقالي، والعمل في شراكة وثيقة مع إسرائيل ودول عربية رئيسية والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف الخطة الشاملة. ويدعو الرئيس جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة الشاملة.

وسيُعلَن عن أعضاء إضافيين في المجلس التنفيذي ومجلس غزة التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة