البيت الأبيض: مجلس السلام فى غزة يضم روبيو وويتكوف وكوشنر وبلير و 3 آخرين

أعلن البيت الأبيض عن التشكيل الكامل لمجلس السلام فى غزة والذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم عددًا من الشخصيات السياسية والاقتصادية الدولية البارزة، في إطار التحركات الأمريكية المتعلقة بملف غزة وترتيبات السلام، وبحسب المعلومات المعلنة، يضم مجلس السلام كلًا من ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، إلى جانب مارك روان، وأجاي بانجا، وروبرت جابرييل.

ويرأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام فى غزة، في خطوة تعكس الانخراط المباشر للإدارة الأمريكية في إدارة مسار السلام والملفات السياسية المرتبطة بقطاع غزة، ويأتي تشكيل مجلس السلام في سياق جهود دولية تهدف إلى دعم الاستقرار، وتنسيق الأدوار السياسية والاقتصادية، وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من الترتيبات في غزة.