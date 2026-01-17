أخبار مصرية

البيت الأبيض يقرر تعيين الجنرال جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 03:30 صباحاً - أعلن البيت الأبيض عن تعيينات جديدة تتعلق بإدارة الأوضاع في قطاع غزة، تشمل الممثل السامي وقائد قوة الاستقرار، إلى جانب خطط لتوسيع عضوية المجالس المعنية، وأوضح البيت الأبيض أن الجنرال جاسبر جيفرز سيكون قائدًا لقوة الاستقرار فى غزة.

وأكد أن نيكولاى ملادينوف سيتولى منصب الممثل السامى لغزة، مشيرًا إلى أن الممثل السامي سيكون حلقة الوصل بين مجلسي السلام والمجلس الوطني.

 

وأكد البيت الأبيض أنه سيتم تعيين أعضاء إضافيين في المجلسين التنفيذي والوطني لغزة، بما يعزز فاعلية العمل المؤسسي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

