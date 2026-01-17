البيت الأبيض يعلن إنشاء مجلس سلام تنفيذى لقطاع غزة برئاسة ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 03:30 صباحاً - أعلن البيت الأبيض إنشاء مجلس تنفيذي خاص بقطاع غزة، في إطار التحركات الأمريكية المتعلقة بإدارة المرحلة المقبلة، ودعم الجهود السياسية والإنسانية في القطاع.

ترامب يرأس مجلس السلام في غزة والبيت الأبيض يكشف تشكيله

وأوضح البيت الأبيض أن المجلس التنفيذي لغزة سيعمل على دعم الممثل السامي، إلى جانب لجنة إدارة شؤون القطاع، بما يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتحسين آليات الإدارة خلال المرحلة الحالية، وأشار البيان إلى أن مجلس السلام فى غزة سيضم عددًا من الشخصيات الأمريكية البارزة، من بينهم ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، إلى جانب آخرين.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرأس مجلس السلام فى غزة، فى خطوة تعكس اهتمام الإدارة الأمريكية المباشر بملف غزة وتطوراته السياسية والأمنية.