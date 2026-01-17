صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد بدء اللجنة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:30 مساءً - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية فى عدة محافظات من بينها كفر الشيخ وأسيوط والدقهلية والقليوبية وبعض المحافظات الأخرى، وشددت المديريات التعليمية على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أى تجاوزات.

وبدأت صباح اليوم السبت،امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلبة الشهادة الاعدادية ، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية حسب جدول امتحان كل محافظة، وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية، ويتم تقييم قرابة مليون و300 ألف طالب وطالبة فى الشهادة الإعدادية.