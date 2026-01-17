قائمة مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:15 مساءً - يحل إنتر ضيفًا ثقيلًا على أودينيزي في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، على ملعب بلو إنيرجي، في مباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق أهدافهما على صعيد جدول الترتيب.

ويحتل إنتر صدارة الكالتشيو برصيد 46 نقطة من 20 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع وصيفه ميلان الذي يملك 43 نقطة، بينما يتطلع أودينيزي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في منتصف الجدول، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

تقام المباراة اليوم السبت 17 يناير 2026، على ملعب بلو إنيرجي، وتبدأ صافرة البداية في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد أودينيزي

يمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025 2026، وسينقل المباراة بتعليق المعلق فيصل الهندي.

كما يمكن لعشاق البث المباشر متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق stc tv، مع توفير الباقات المناسبة لعملاء بيتي فايبر ومفوتر وماكس وبرو لمتابعة الدوري الإيطالي بجودة عالية.

تعد مواجهة أودينيزي وإنتر محطة مهمة في مسار الدوري الإيطالي، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه وتحقيق أفضل النتائج قبل الدخول في الجولات الحاسمة للموسم.