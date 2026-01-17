بشرى للمربين.. كم وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:15 مساءً - أظهرت تداولات بورصة الدواجن اليوم السبت حالة من الهدوء الملحوظ في أسواق الكتاكيت بمختلف أنواعها، حيث استقرت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة التي سجلتها مع نهاية الأسبوع ليعطي مؤشرًا إيجابيًا للمربين وأصحاب المزارع حول استقرار تكاليف مدخلات الإنتاج الداجني في ظل توافر المعروض وتوازن حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت في المزارع

سجل الكتكوت الأبيض اليوم السبت مستويات تتراوح ما بين 15 و26 جنيهًا في المزارع.

بينما استقر سعر الكتاكيت البيضاء من فئة "القطعان" عند 10 جنيهات فقط.

فيما يخص الأنواع الأخرى فقد بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 8 جنيهات والساسو "بيور" 9 جنيهات.

في حين استقر الكتكوت البلدي عند أدنى مستوياته مسجلًا 4 جنيهات.

وصل سعر الهجين إلى 6 جنيهات والروزي بيور إلى نفس القيمة تقريبًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

تفاوتت الأسعار داخل كبرى شركات الدواجن المصرية بناءً على الجودة والحجز المسبق حيث: