دويتو محمد رمضان ولارا ترامب يصدم الجماهير.. أغنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:15 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك عن موعد طرح أغنية "صح صح" الجديدة، وهي الأغنية التي تجمعه مع لارا ترامب ابنه الرئيس الأمريكي.

أغنية محمد رمضان ولارا ترامب

حيث كتب رمضان في منشوره على موقع انستجرام، بدأ العد التنازلي، موعد طرح أغنية صح صح يوم الجمعة 23 يناير، لارا ترامب ومحمد رمضان.

أخر أعمال محمد رمضان الفنية

أما عن أخر أعمال محمد رمضان الفنية، فهي مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023، وحقق المسلسل نجاح كبير وقت عرضه، والمسلسل من بطولة كل من هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، منة فضالي، وعدد أخر من الفنانين.

فيما ينتظر رمضان الفترة الحالية عرض فيلمه الجديد باسم أسد، والفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني، ركين سعد، علي قاسم، رزان جمال، أحمد عبد الحميد، والفيلم من تأليف كل من خالد وشيرين ومحمد دياب ومن إخراج محمد دياب.