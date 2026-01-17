مجانًا وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:15 مساءً - يستقبل نادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي سانت باولي عصر اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

ويدخل أسود الفيستفاليا اللقاء وهم في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، حيث يطمح الفريق لمواصلة مطاردة بايرن ميونخ المتصدر وتقليص الفارق معه، خاصة بعد فوزه الأخير في الجولة الماضية على فيردر بريمن.

في المقابل، يدخل فريق سانت باولي المواجهة وهو في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة أمام وصيف الدوري للهروب من مناطق الهبوط، مستنداً إلى ذكريات مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل المثير بنتيجة (3-3) بين الفريقين.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي

تقام المباراة اليوم السبت 17 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 04:30 عصراً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي

تنقل أحداث لقاء الغواصات الصفراء مباشرة وحصرياً عبر تطبيق شاهد Shahid VIP، الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني في المنطقة، بصوت المعلق عبد الله الشهري.