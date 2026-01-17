الزمالك يتراجع عن بيع محمد عواد ويتمسك باستمراره مع الفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:23 مساءً - تراجع مسئولو نادى الزمالك عن فكرة تسويق محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد ثبات مستواه الفترة الأخيرة، وتقديمه أداءً قوياً فى الوقت الذي يحصل فيه على الفرصة، ويكون على قدر المسئولية.

وكان محمد عواد قد تمسك بالاستمرار مع الفريق، رافضًا أي ضغوط تُمارس عليه للرحيل، فى الوقت الذي كانت ترغب فيه إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى تسهيل رحيله، خاصة فى ظل وجود أكثر من حارس كبير فى القائمة، وهم المهدى سليمان، ومحمد صبحي، بالإضافة إلى محمود الشناوي.

فى سياق مختلف، يترقب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عودة مصابي القلعة البيضاء قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها 25 يناير الجاري.

مصابو الزمالك يواصلون التأهيل في الزمالك

ويعاني أكثر من لاعب فى نادى الزمالك من شبح الإصابة، وعلى رأسهم عبد الله السعيد (مزق فى العضلة الخلفية)، أحمد ربيع (العضلة الضامة)، محمود جهاد (العضلة الخلفية)، ونبيل عماد دونجا (جزع فى الرباط الداخلي للركبة).

معتمد جمال يطالب بعدم التسرع في عودة مصابي الزمالك

كما شدد الجهاز الفني على ضرورة عدم التسرع في عودة أي لاعب قبل اكتمال شفائه بشكل كامل، تجنباً لتجدد الإصابة، مع متابعة يومية للحالة الطبية لكل لاعب بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي، حفاظاً على سلامة اللاعبين وضمان جاهزيتهم الفنية والبدنية.