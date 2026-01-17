فتح الطريق الإقليمي بعد غلقه بسبب الشبورة المائية في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:23 مساءً - أعادت منذ قليل اليوم السبت 17-1-2026 الجهات المعنية فتح الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وذلك بعد أن تم غلق البوابات لعدة ساعات بسبب الشبوره المائية، حرصا على سلامة المواطنين.

غلق الطريق الإقليمى

أغلقت اليوم السبت 17-1-2026 الجهات المعنية الطريق الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، بسبب الشبورة المائية، حيث تم غلق البوابات حرصا على سلامة المواطنين.

تتوقع الهىئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 17 يناير 2026، فرص تكون شبورة كثيفة اعتباراً من الساعة 2 فجراً إلى الساعة 10 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة الطقس

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

سحب منخفضة

تظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.