الرياض - كتبت رنا صلاح - وصفت الإدارة الذاتية الكردية السبت، المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع حول حقوق الأكراد بأنه "خطوة أولى" لكنه "لا يلبي طموحات الشعب السوري"، بحسب ما جاء في بيان.

الرئيس الشرع يقر اللغة الكردية لغة وطنية لأول مرة

وأصدر الشرع الجمعة مرسوما ينصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية" وعيد النوروز "عيدا وطنيا" للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

وقالت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها تعليقا على المرسوم إن "الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة" بل "بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة".

ورأى البيان أن "الحلّ الجذريّ" لمسألة الحقوق والحريات هو "في دستور ديمقراطي لا مركزي"، داعيا إلى "حوار وطنيّ شامل" بهذا الشأن.