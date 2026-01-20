منتخب المغرب يلجأ إلى الكاف باحتجاج رسمي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 صباحاً - أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنها ستقوم بتقديم احتجاج رسمي إلى الكاف والفيفا، وذلك على خلفية انسحاب المنتخب السنغالي وأزمة اللاعبين في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت يوم أمس الأحد 18 يناير 2026 وانتهت بفوز السنغال بهدف واحد دون رد.

احتجاج منتخب المغرب إلى الكاف

أوضحت الجامعة من خلال البيان الرسمي الصادر مؤخرًا، إنها ستقوم بتقديم ملف للهيئات المختصة وذلك بعد انسحاب لاعبي السنغال من أرضية الملعب، جاء ذلك على خلفية احتساب الحكم في مباراة نهائي البطولة الأفريقية ضربة جزاء لصالح منتخب المغرب.

يذكر إن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 تسبب في إثارة الكثير من الجدل بين الجمهور الكروي واللاعبين أيضًا، وجاء ذلك بسبب الأحداث التي حدثت في المباراة والتي انتهت بتتويج المنتخب السنغالي بلقب البطولة بعد فوزه بهدف واحد نظيف في الوقت الإضافي من اللقاء.

حيث شهدت مباراة نهائي البطولة الإفريقية الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، وكذلك لحظة احتجاج غير مسبوقة خاصةً بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في أخر دقيقة من المباراة.

وهو ما تسبب ذلك في قيام بابي ثياو مدرب السنغال بسحب لاعبيه لغرفة الملابس اعتراضًا على القرار، وبعد تأخير عاد اللاعبين مجددًا لأرض الملعب لاستكمال المباراة، ولكن استطاع الحارس السنغالي صد ضربة الجزاء.