تصالح هنا الزاهد وأحمد فهمي.. صور أعاد ظهور الفنانة هنا الزاهد برفقة طليقها الفنان أحمد فهمي خلال عودتهما من المملكة العربية السعودية بعد حضور إقرأ المزيد

أعاد ظهور الفنانة هنا الزاهد برفقة طليقها الفنان أحمد فهمي، خلال عودتهما من المملكة العربية السعودية بعد حضور حفل Joy Awards 2026، تفاعلاً واسعًا بين الجمهور حول طبيعة علاقتهما بعد الانفصال، خاصة في ظل فترة طويلة من التصريحات المتبادلة التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة جمعت أحمد فهمي وهنا الزاهد، ظهرا خلالها مبتسمين أثناء وجودهما برفقة عدد من النجوم المشاركين في حفل Joy Awards 2026.

وأثار هذا الظهور المفاجئ تساؤلات الجمهور، لا سيما أنه جاء بعد فترة من الخلافات العلنية وتبادل التصريحات التي أعقبت انفصالهما، ليتبين بعد ذلك أنه بالفعل تم الصلح بينهما، والتقطا الصور مع زملائهما.

وجمعت صور الثنائي كل من إيمان العاصي، رامي إمام، كندة علوش، أحمد خالد صالح، طارق الجنايني، هند صبري، موسى عيسى، آلاء الغزالي، جمال العدل، محمد سعد، مروان سري، في أجواب مبهجة.