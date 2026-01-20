موعد مباراة ليفربول ضد مارسيليا في دوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 صباحاً - يهتم الجمهور الكروي مؤخرًا بالتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مارسيليا، ويأتي ذلك اللقاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الحالي 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد مارسيليا

من المقرر بأن يكون موعد مباراة ليفربول ضد مارسيليا، في منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2026، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يناير الحالي، ويقام اللقاء على ملعب فيلودروم معقل النادي الفرنسي.

وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة التي تجمع بين ليفربول ومارسيليا، من خلا شبكة قنوات بي إن سبورتس beINSPORTS القطرية، وذلك لأنها الناقل الحصري للبطولة.

فيما يتواجد فريق ليفربول في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أورويا، وذلك برصيد 12 نقطة حصل عليهم من 6 لقاءات، أما عن فريق أولمبيك مارسيليا يتواجد في المركز السادس عشر برصيد عدد 9 نقاط حصل عليهم من 6 مباريات.