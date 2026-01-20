موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. حكم الصيام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 صباحاً - يتساءل المسلمين بكثرة الدقائق الماضية عن موعد ليلة النصف من شعبان 2026، حيث إن تلك الليلة المباركة لها مكانة عظيمة وفضل كبير وتأتي فى شهر كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخصه بكثرة الصيام والعبادة.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

من المقرر بأن يكون موعد ليلة النصف من شعبان 2026 لهذا العام، وتكون ما بين ليلة يوم الاثنين الموافق 2 فبراير المقبل، وحتى الثلاثاء الموافق 3 فبراير المقبل، حيث تكون ما بين يومي 14 و15 من شهر شعبان لكل عام هجريًا، فيما تبدأ من غروب شمس يوم 14 وتنتهي مع شروق شمس يوم 15 لشهر شعبان.

تعتبر ليلة النصف من شعبان لها مكانة خاصة عند المسلمين، وهي تكون من الليالي المباركة التي تتنزل فيها الرحمات، وكذلك تكثر فيها المغفرة، أما عن فضل شهر شعبان فقد أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو شهر كريم وكان الرسول يكثر من الصيام فيه.

أما عن الأعمال المستحبة في تلك الليل فيجب الإكثار من الاستغفار والذكر، مع الدعاء والصيام، وقيام الليل، والإكثار من الصلاة على الرسول.

الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2026

