أحمد موسى: إثيوبيا استغلت أحداث 2011 لبناء سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:34 صباحاً - أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا استغلت أحداث 2011 في مصر لبناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة عادت للحديث عن محاولة جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي للتوصل إلى حل للأزمة، في ظل تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم رضاه عن أي مساس بمياه نهر النيل.

مسار التفاوض وتعثر اللقاءات

وأوضح موسى أن مصر وإثيوبيا كان بينهما مسار تفاوضي في 2020، حيث وقع وزير الخارجية سامح شكري اتفاقًا في 8 فبراير، إلا أن إثيوبيا لم تلتزم، فيما اعتذرت السودان عن المشاركة، لافتًا إلى أن ترامب حاول عقد اجتماع بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي لحل الأزمة.

تمويل السد وموقف ترامب

وأشار موسى إلى أن ترامب أكد أن السد يحجب مياه نهر النيل، وأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل السد، معبرًا عن استغرابه من ذلك، موضحًا أن الديمقراطيين هم من مولوا السد، لذلك لم يحدث أي تقدم خلال فترة بايدن. وأضاف أن السد لم يفد إثيوبيا اقتصاديًا بل كان ورقة سياسية، مؤكدًا دعم ترامب لمصر في هذا الملف.

العلاقات المصرية الأمريكية

وأشار موسى إلى أن العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب قوية منذ 10 سنوات، وأن ترامب أشاد بدور مصر القيادي في غزة، وبتعاون الرئيسين في القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن ترامب لا يشيد بأي دولة كما يفعل مع مصر، وأن وجود مصر أساسي في المنطقة.