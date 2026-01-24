الطقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:27 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 24 يناير 2026،طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة صباحا

ومن المتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة

ومتوقع أيضا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين ، ونشاط رياح على بعض المناطق مع فرص تكون أتربة عالقة نهاراً.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 23 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 25 درجة.

الصغرى 12 درجة.