وزير الثقافة: عودة الملتقي بعد سنوات من التوقف وإقامته في مصر تؤكد مكانتها كحاضنة للفنون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:27 مساءً - اختُتمت بالقاهرة اليوم فعاليات الدورة الخامسة من «الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة»، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، ونظّمتها الهيئة العربية للمسرح، برئاسة الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الهيئة العربية للمسرح، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن عودة الملتقى بعد سنوات من التوقف واحتضان مصر له، بوصفها حاضنة للفنون والإبداع، تعكس الثقة في دورها التاريخي كمركز إشعاع ثقافي عربي.

وأشار وزير الثقافة إلى أن النجاح اللافت الذي حققته الدورة الخامسة من الملتقى يُمثل امتدادًا طبيعيًا ومباشرًا للنجاح المتميز الذي شهده المهرجان العربي للمسرح في دورته السادسة عشرة، مؤكدًا أن هذا الزخم الثقافي المتواصل يعكس رؤية متكاملة لدور الفنون في بناء الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي.

وأضاف أن ما تحقق من نجاحات متتالية هو نتاج الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للثقافة والفنون، موجّهًا خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته المستمرة للحراك الثقافي ودعمه الدائم لقوى الإبداع، ورعايته الكريمة لفعاليات المهرجان العربي للمسرح، وإيمانه العميق بدور الثقافة كأحد أعمدة بناء الوعي الوطني، وصون الهوية المصرية، وتعزيز مكانة مصر الثقافية عربيًا ودوليًا.

وثمّن وزير الثقافة الجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في خدمة الثقافة العربية ودعم الحركة المسرحية، مؤكدًا أن مبادرات سموه المتواصلة كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بمفردات الثقافة العربية، وترسيخ قيم الجمال والمعرفة، وتعزيز دور المسرح بوصفه منصة فكرية وإنسانية جامعة تخدم الأجيال العربية الحالية والقادمة.

وحرص الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، على تكريم ممثلي العروض والفرق المشاركة، والقائمين على أماكن ومقرات إقامة الفعاليات، وعدد من ضيوف الملتقى وكبار الشخصيات البارزة، تقديرًا لجهودهم الحثيثة ومشاركتهم الجادة التي أسهمت في إثراء الملتقى وخروجه بهذا الشكل المتميز.

وضمت قائمة المكرمين كلًا من: الفنان القدير هشام عطوة ، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة المصرية، الدكتور حسين علي هارف (العراق)، رشيد أمحجور (المغرب)، عماد المديوني (تونس) مدير المركز الوطني للعرائس، محمد عبد الحافظ ناصف – رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، شادي سرور – مدير مركز الهناجر، إيناس نور – مدير المسرح القومي للطفل (متروبول)، علي أبو زيد – بيت السحيمي، الدكتور أسامة محمد علي – مدير مسرح القاهرة للعرائس، حبيبة الجندوبي (تونس) عن عرض «أطياف» و«كيف كيف»، حسان السلامي (تونس) عن عرض «النملة والسلام»، محمد يوسف الأخوص (تونس) عن عرض «خيال جميل»، عائشة الزرعوني (الإمارات) عن عرض «الكراسي» لمؤسسة ربع قرن، ناصف عزمي (مصر) عن عرض «صندوق الطيف والخيال»، الدكتور رضا حسانين (مصر) عن عرض «قطرة ندى»، ونادية الشويخ (مصر) عن عرض «ذات والرداء الأحمر».

وخلال الفعاليات الختامية، حرصت الفنانة حبيبة الجندوبي على تسليم درع تكريمي للأستاذ إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور أسامة محمد علي، مدير مسرح القاهرة للعرائس، تقديرًا لجهودهما البناءة في الارتقاء بالحركة الفنية والمسرحية العربية.

كما تضمن الحفل الختامي، الذي قدمته الفنانة نشوى حسن، عرض فيلم توثيقي استعرض مختلف الفعاليات والمبادرات والعروض المتنوعة التي أُقيمت ضمن برنامج الملتقى.

وشهد الملتقى، على مدار أيامه الثلاثة، برنامجًا ثريًا ومتنوعًا من الفعاليات الفنية والفكرية والتكريمية، عكس ثراء تجربة فنون العرائس في العالم العربي، وأتاح مساحات واسعة للتفاعل بين المبدعين والجمهور، في إطار يسعى إلى الارتقاء بالحركة المسرحية والعرائسية عربيًا، وسط زخم جماهيري لافت ومتسق مع تنوع العروض والرؤى الفنية التي احتضنها الملتقى